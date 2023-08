Modern Warfare III fait sa présentation, avec quelques infos sur le multi et le mode Zombie

Activision a enfin levé le voile sur, épisode développé en un temps record grâce à l'appui de multiples studios : outre Sledgehammer en lead, pas moins de 9 branches ont participé au chantier dont Beenox, Hight Moon, Toys for Bob et Raven Software.En résumé et outre la bande-annonce :- Une campagne solo qui comme prévu proposera certains niveaux ouverts où nous pourrons planifier notre approche.- Confirmation du retour des 16 cartes remasterisées dude 2009.- Ajout du mode cutthroat (3V3V3).- 3 nouvelles maps grand format pour Guerre Terrestre et Invasion.- Une map immense pour le mode Guerre.- 12 maps prévus dans le suivi gratuit.- Ajout de la position Tac-Stance (arme inclinée).- Nouveaux éléments de personnalisation dont les gilets tactiques.- Nouveau mode Zombie mêlant le mode d'origine avec de l'extraction, sur une grande carte où 24 joueurs (6 groupes de 4) devront remplir des objectifs.Sortie prévue le 10 novembre sur les supports habituels (un jour, Nintendo sera aussi concerné par tout ça) avec l'indispensable bonus de précommande et l'édition spéciale plein de bonus dont un accès anticipé d'une semaine à la campagne.