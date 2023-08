Lords of the Fallen : les 13 premières minutes

Après avoir appris les deux types de configuration sur consoles (donc 1440p/30FPS et 1080p/60FPS),revient s'afficher un peu et de nouveau en « IGN First » avec tout simplement les 13 premières minutes de l'expérience, donc en gros un simple aperçu de ce que l'on pourrait appeler la « zone tuto » d'environ 90 minutes de jeu aux dires des développeurs.Vous pourrez découvrir la même chose vous-même dans un peu moins de deux mois (13 octobre).