Un nouveau trailer pour Flashback 2

Plus de 30 ans après l'original, en oubliant tout ce qui s'est passé depuis,prépare son arrivée avec une nouvelle bande-annonce totalement consacrée au biome de la jungle et rappelant que derrière ses allures 2D se cache un feeling plus en profondeur.Nous n'avons toujours pas plus de précisions pour la date de lancement hors un « novembre 2023 » (sur tous les supports), la fin du trailer se contentant de remettre en avant le fait que contrairement à d'autres, une version boîte sera bien au rendez-vous en plus d'un Collector.