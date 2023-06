Tower of Fantasy daté sur supports PlayStation

Tout commebien avant lui,commence à étendre sa force de frappe en visant les supports PlayStation (4 & 5) pour le 8 août prochain, toujours en format F2P mais il vous sera possible de craquer pour diverses éditions payantes pleines d'objets et de pass en fonction de ce que vous cracherez (10,99€ en standard, 49,99€ en Deluxe et 99,99€ en Ultimate).Mauvaise nouvelle en revanche, d'autant plus à notre époque : peut-être pour des raisons de retard ou à cause d'un manque d'expérience dans l'infrastructure, les versions PlayStation seront indépendantes de celles sorties sur PC & mobile. En bref, pas de cross-play.