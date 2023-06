The Crew Motorfest : trailer et date de sortie

Profitant de l'absence d'un nouveauet de l'incertitude quant à la date de sortie de, c'est doncqui tentera de rameuter les fans de bolide sauce arcade, et ce dès le 14 septembre prochain.Là encore, un trailer et une présentation de gameplay, le fait de pouvoir récupérer la Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition en précommandant le jeu, et bien entendu les éditions GOLD/Ultimate avec leurs nombreux bonus et un accès anticipé de 3 jours.