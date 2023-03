Tchia nous fait profiter de son Ukulélé

Vous reprendrez bien une nouvelle bande-annonce pour le tout mignonqui, après avoir abordé ses mécaniques d'exploration et de transformation (possibilité de transférer son âme dans des animaux et objets), va maintenant parler du Ukulele, un instrument que l'on débloquera très vite. Évidemment magique, l'objet vous sera autant utile dans vos promenade que durant les combats, mais également de jouer tout simplement différentes mélodies juste pour l'ambiance.Sortie prévue le 21 mars sur PC et supports PlayStation, sans oublier la proposition Day One dans le service PS Plus à partir du palier Extra.