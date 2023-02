Stray Blade tentera sa chance en avril

Entreet potentiellement l'extension de, il va falloir s'accrocher cette année dans la catégorie des Soulslike, et on souhaite bonne chance à 505 Games, éditeur comptant placer le 20 avril 2023 (PC, PlayStation 5 et Xbox Series) son petitEsthétiquement discutable à moins de vouer un culte à, le titre aura au moins le mérite de proposer ses propres features pour tenter de se démarquer (et visiblement attirer les moins courageux) : la présence d'un allié permanent disposant de son propre arbre de compétences, l'envie de pousser le principe MetroidVania via des capacités de terrain à débloquer, ou encore la petite originalité (pour le genre) sur le fait qu'après résurrection, les ennemis ne reviennent pas mais sont remplacés par d'autres au hasard.