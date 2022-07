Kingdom : The Blood aura son adaptation JV

Connu sur Netflix, la sérieaura droit à une adaptation signée par les sud-coréens d'Action Square, plus précisément un action-RPG solo mais avec des composantes multi, sans date de sortie pour le moment mais prévu « au moins » sur PC et mobile.Un premier trailer est disponible, et on nous indique que les modes se repartiront entre l'histoire (qui suivra la série), le mode Conquête fait de batailles d'environ 5 minutes ou encore du PVP.