Dead Space Remake a sa date de sortie

L'heure n'est toujours pas à une véritable présentation de gameplay pour le remake de, mais le dernier Live a permis de faire un point sur le plan technique et l'avancée du projet, avec deux points majeurs :- Le jeu peut aujourd'hui être parcouru d'un bout à l'autre, et ne reste donc plus qu'à entrer dans la longue phase de polish.- On sait désormais qu'il sortira le 27 janvier 2023 sur PC, PS5 et SX.- Une présentation aurait lieu aux alentours de Halloween (fin octobre).On croise donc les doigts pour une expérience digne de l'original, surtout avec l'apport de nouveaux éléments de gameplay comme du coté de la narration.