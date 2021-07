FIFA 22 : premier trailer de gameplay

Alors que Konami optera à partir de cette année un changement drastique de politique pour sa licence footballistique, désormais baptiséeet adoptant un modèle F2P, Electronic Arts restera lui dans ses fondamentaux très solides avec sonattendu le 1er octobre sur tous les supports, même sur Switch qui restera néanmoins la délaissée (simple MAJ de la précédente version, qui elle-même…).En voici en tout cas le premier trailer de gameplay pour revenir sur les évolutions de ce nouveau cru, notamment pas sa technologie « Hypermotion » qui va démultiplier le nombre d'animations et ainsi influencer le rendu mais également le feeling. Une technologie exclusif aux supports New Gen et à Stadia, pendant que les autres se contenteront de diverses améliorations comme au niveau de l'IA.