Lost Judgment montre aussi son opening

Sortie importante du mois de septembre,vient nous faire un petit coucou en cette période calme pour dévoiler sa cinématique d'introduction. Une suite qui prendra majoritairement place à Yokohama (donc dans la même zone que) avec une grosse mise en avant de l'établissement scolaire où l'on trouvera plein de mini-jeux mais aussi des quêtes plus « légères » dans le ton que l'histoire principale.Sortie prévue le 24 septembre donc, sur PlayStation 5 et Xbox Series (4K/60FPS pour ces deux-là) ainsi que sur PlayStation 4 et Xbox One. Rappelons que le premier épisode a fini par dépasser la barre du million de ventes, qu'il est justement disponible dans le PS Now ce mois-ci, sans oublier une probable arrivée prochaine dans le Game Pass vu le teasing effectué sur Twitter.