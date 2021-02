Blizzard a lancé sa compile Arcade

Lors de la « BlizzConline » du week-end, l'éditeur qui fête son 30e anniversaire a souhaité marquer le coup en sortant, comme d'autres, une bonne vieille compilation de routine pour nous renvoyer au tout début des années 90, à une époque où Blizzard ne rimait pas avecetLes nostalgiques et curieux peuvent dès à présent se tourner vers les stores PC, PS4, One, Switch pour découvrir ou redécouvriret, chacun dans une version améliorée.Le premier proposera notamment l'ensemble des niveaux (et cinématiques) des différentes version en plus d'un mode coop à 3 en local, tandis ques'offre également du coop en local ainsi que de nouveaux effets, un mode 16/9, de nouvelles musiques, des variations inédites de terrain…19,99€ pour cette compilation donc, qui n'oublie pas une galerie pour la culture et des options propres à ce type de retour dont la possibilité de sauvegarder et rembobiner l'action pour les moins téméraires.