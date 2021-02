n'aurait pu débarquer sans la star Kyô Kusanagi, qui est donc le sixième personnage confirmé dans un casting dont on ignore encore le nombre de représentants mais qui continue de s'étoffer à raison d'une annonce chaque semaine.Comme on l'a déjà dit, il est fort probable que SNK fera donc le tour des personnalités anciennes comme inédites avant de préciser la date de sortie (« 2021 » pour le moment) et surtout le ou les supports concernés par ce nouvel épisode.