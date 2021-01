Akiba's Trip : premier trailer pour le remaster, qui sortira également sur Switch

Pas de nouvel épisode pour la franchise Akiba dans le cadre des 10 ans depuis sa création mais un simple remaster du tout premier épisode sorti à l'époque sur PSP, renommé du coupet attendu pour cette année sur PC, PS4 et Switch (le Japon l'aura plus précisément le 20 mai).Vu le trailer et les premiers visuels, on comprend qu'on aura un simple lissage HD qui risque de piquer les yeux sur nos TV moderne mais les fans devront s'en contenter pour retourner tabasser des vagues de vampires à Akihabara en leur arrachant leurs vêtements, seul moyen de révéler leur nature (tout un concept).Acquire signale en passant que la série cumule aujourd'hui 800.000 ventes dans le monde.