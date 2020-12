Hood : Outlaws & Legends s'offre un nouveau trailer et précise son Early Access

Prochaine production de Sumo Digital, éditée par Focus Home Interactive,est une nouvelle production totalement orientée vers le multijoueur, reposant sur le principe particulier mais néanmoins bien connu du PvPvE, donc plus précisément deux équipes de 4 joueurs qui vont se lancer à l'assaut de forteresses pour tout piller en faisant face aux nombreuses IA, mais évidemment aux tensions face au clan adverse.Comme le genre l'impose, il sera possible d'augmenter en puissance au fil des parties (en plus de débloquer divers skins) avec comme bonus fort sympa de développer sa propre base.Sortie prévue pour 2021 sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen) avec de l'accès anticipé dès le 7 mai prochain sous réserve d'avoir précommandé la bête, ce qui vous donnera d'ailleurs en plus un pack de skins.