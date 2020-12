GTA Online : le trailer du Braquage de Cayo Perico

Pendant que les joueurs solo continuent de déplorer l'absence définitive d'extension pour, le versant online continue lui de narguer avec son suivi hautement exemplaire, prêt à accueillir « la plus grande aventure GTA Online » jamais effectuée jusqu'à présent avec, offrant une toute nouvelle zone (une île privée) et sa boîte de nuit qui fera donc l'objet d'une nouvelle opération dont la mise en place se situera au préalable à bord d'un sous-marin.Sortie prévue le 15 décembre dont voici l'alléchant trailer, en n'oubliant pas que 2021 sera une nouvelle grosse année pouravec sa désolidarisation complète pour passer stand-alone sur PlayStation 5 et Xbox Series.