Hideo Kojima a déjà un concept pour Death Stranding 3, mais devra passer la main à un autre réalisateur

Les travaux suront récemment pris fin par la validation du statut GOLD, même s'il est tout à fait possible d'avoir un jour une nouvelle « Director's Cut », mais Hideo Kojima commence à voir plus loin que ça en déclarant auprès de VGC avoir déjà sur le papier un « concept » pour un, au-delà même des horizons infinis introduits dans le deuxième (la technologie pouvant passer d'un pays à l'autre).Si cela venait à arriver, il y aurait néanmoins de probables changements dans l'organigramme : Kojima indique clairement qu'il ne réalisera pas de troisième épisode et passera donc la main en conséquence. On pourrait sourire devant ce genre de propos (le mec disait vouloir « passer la main » à chaque MGS depuis le 2 pour finalement rester jusqu'au bout) mais en l'occurrence, la situation du studio n'est pas la même qu'à l'époque avec le besoin de faire avancer le mystérieuxpour le compte des Xbox Game Studios ainsi que la nouvelle franchise(action/infiltration) pour PlayStation, dont nous ne verrons sûrement pas la couleur avant la PS6.