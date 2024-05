La QuakeCon de nouveau au rapport en 2024

Par un rapide « tweet », Bethesda annonce que la QuakeCon répondra de nouveau présente en 2024 et se tiendra précisément du 8 au 11 août, avec pour les intéressés mises en vente des ticket dès ce 21 mai.Bien entendu, ce genre d'événement est essentiellement tourné vers les fans et les tournois, mais reste propice depuis plusieurs années à des annonces surprises ou des infos de la part des « team FPS » de la boîte (, Game Pass, etc). Et justement, outreprévu pour la fin d'année, on gardera dans un coin de la tête que :- MachineGames s'est récemment amusé à teaser un(voir ci-dessous).- Des leaks ont suggéré le développement d'un nouveauchez id Sofwtare