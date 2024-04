2 millions de ventes pour The Outlast Trials

On s'est posé des questions sur l'orientation coop de la franchise horrifique de Red Barrels avec, reste que le succès est clairement au rendez-vous avec 2 millions de ventes annoncées, cette donnée prenant évidemment en compte les achats durant l'Early Access sur Steam depuis presque un an. Rappelons que la 1.0 n'est sortie que le 5 mars avec versions PlayStation et Xbox en complément.Le suivi post-launch va d'ailleurs débuter sous peu avec un event « Toxic Shock » du 16 avril au 7 mai et au milieu de tout cela deux nouveaux défis avant d'aborder les choses sérieuses : le lancement de la Saison 1 dans le courant de l'été (nouveaux objets, challenges et niveaux notamment) et dès que possible de nouvelles choses dont un mode de jeu supplémentaire et une fonction de défis quotidiens/hebdos.