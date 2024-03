SEGA se débarasse de Relic Entertainment SEGA se débarasse de Relic Entertainment

Il fallait bien revenir à la vague de licenciements et SEGA se montre brutal en occident en annonçant déjà 240 licenciements répartis entre Creative Assembly (déjà préalablement touché suite à l'annulation de Hyenas) mais également SEGA Europe (distribution, marketing) et SEGA Hardlight (mobile). Pour l'heure, Two Point Studios et Sports Interactive semblent passer au travers de la tempête.



Mais le fait le plus important, c'est la revente de Relic Entertainment qui repasse indépendant après avoir servi la firme du hérisson avec des licences comme Company of Heroes et Dawn of War dont le dernier épisode en date a pour le moins divisé les fans.



On ne connaît aujourd'hui aucun plan d'avenir pour Relic qui, peut-être, trouvera de nouveaux partenariats avec Microsoft suite au développement de Age of Empires IV.