Encore des licenciements, cette fois chez Black Forest Games et People Can Fly Encore des licenciements, cette fois chez Black Forest Games et People Can Fly

On débute cette nouvelle journée d'actualité directement avec de mauvaises nouvelles concernant l'industrie (et nous ne sommes qu'en janvier) : Kotaku rapporte que Black Forest Games (derrière les remakes de Destroy All Humans 1 & 2) a perdu la moitié de ses employés, soit plus de 50 têtes. De quoi affecter sérieusement le prochain chantier en cours, on ignore d'ailleurs lequel, mais au moins, Embracer maintient ce studio en vie.



Moins brutal mais néanmoins à signaler, People Can Fly supprime lui un peu moins de 10 % de ses effectifs, précisément un peu plus de 30 personnes. On ne sait pas si c'est lié à la très mauvaise réception de Bulletstorm VR mais sachez que la totalité des concernés étaient affectés au Project Gemini en collaboration avec Square Enix. A ce propos, 20 autres têtes ont été supprimées du projet en question pour être réparties sur les autres chantiers en cours, dont le Project Maverick (avec Xbox Game Studios) et le Project Dagger (avec Take-Two Interactive).



Et si vous voulez comprendre à quel point l'année sera sanglante pour le média, sachez que 3900 employés du marché ont déjà perdu leur emploi depuis 24 jours...