Dragon Ball : du neuf sur Sparking Zero et Kakarot (DLC 6) à la fin du mois

Le week-end du 28 janvier se tiendra l'édition 2024 du « Dragon Ball Games Battle Hour » et si l'on a appris à se méfier de ce genre d'événement, souvent davantage pensé pour les jeux à suivi (Dokan, Legends, Super Card…), Bandai Namco promet cette année que nous repartirons avec de nouvelles informations sur Dragon Ball : Sparking Zero. On n'a pas dit un trailer, mais qui sait.



Également, le show sera l'occasion de dévoiler le dernier DLC du Pass 2 de Dragon Ball Z : Kakarot, peut-être consacré au tournoi final (avec Uub) selon diverses rumeurs, et sans savoir encore si l'éditeur en remettra une cartouche avec un futur Pass 3.



Et pour ceux qui demandent, sans que ça n'ait rapport avec le JV, le nouvel anime Dragon Ball Daima aura aussi son panel, mais nous devrions apparemment nous contenter de nouvelles infos et d'un artwork spécialement fait par Akira Toriyama.