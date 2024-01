Minecraft Legends : Mojang préfère jeter l'éponge

Mojang aura eu le mérite de vouloir essayer, mais la tentative STRn'a clairement pas rencontrer son public, trop compliqué pour le jeune public qui a pourtant un wiki complet en tête sur le jeu de base, et pas assez profond pour les habitués du genre.Résultat, moins d'un an après sa sortie et même si les consoles épaulent en plus du Game Pass, voir une audience quotidienne de 20 joueurs au niveau mondial sur Steam, c'est assez éloquent sur la situation d'un énième GAAS en échec, et Mojang annonce naturellement jeter l'éponge : terminé les MAJ, DLC ou n'importe quel ajout de contenu, et ne restera que les défis « Lost Legends » pour gratter des récompenses, en plus d'un nouveau skin d'adieu à télécharger. Les serveurs resteront ouverts quoi qu'il arrive.Une pensée pour le studio Blackbird en charge du projet comme du suivi, déjà victime de licenciement comme tant d'autres en 2023 et dont la perte de contrat pourrait encore compliquer les choses.