Twisted Metal : premiers détails sur la Saison 2

Durant les derniers Game Awards nous fut confirmé l'arrivée d'une saison 2 pour Twisted Metal (Peacock) et en évitant au mieux de spoiler, apprenez de la part des showrunners que cette deuxième partie devrait comme prévu être davantage dans le thème de la franchise avec la tenue du fameux tournoi, sujet néanmoins à risque sur le plan narratif d'une série TV Live, et l'introduction de plusieurs personnages bien connus de ceux qui ont touché à la licence sur supports PlayStation :



- Calypso

- Dollface

- M.Grimm

- Axel



L'équipe en charge de l'adaptation reconnaît qu'il y aura des ajustements à faire autour de design de Axel et son véhicule (voir ci-dessous), et déclare être très impatiente de mettre en avant M.Grimm et ses possibles interactions avec Sweet Tooth. Une manière d'ailleurs de nous sous-entendre que le clown taré reviendra.



Bon sinon :



- La série Twisted Metal n'a toujours pas été diffusée en France (officiellement).

- Toujours aucune nouvelle du retour de la franchise sur PlayStation 5.