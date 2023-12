Le retour (avorté) de TimeSplitters est passé du Battle Royale façon Fortnite au remake du 2 Le retour (avorté) de TimeSplitters est passé du Battle Royale façon Fortnite au remake du 2

Free Radical, c'est terminé, mais le site Fandom a souhaité en savoir davantage sur le retour désormais avorté de TimeSplitters, interrogeant un ancien employé du studio.



Et apprenons donc que ce retour… n'avait strictement AUCUN rapport avec un souhaité TimeSplitters 4. Car de base, quand le projet fut lancé lors du rachat de la boîte il y a plus de 2 ans, nous partions sur un F2P Battle Royale à la Fortnite, avec pour originalité quelques modes annexes dont de la Capture de Drapeau.



Mouais. Et de toute façon, changement de plan en mars 2023 où l'essentiel du taf a été balancé dans une poubelle pour partir sur une sorte de « remake ++ » de TimeSplitters 2, une version qui intégrait tous les niveaux de l'original, quelques-uns également du 1 et du 3, mais également des inédits, en plus d'une histoire alternative.



Mais entre un projet qui patine à cause du passage sous Unreal Engine 5 les ayant obligé à refaire des choses à zéro, une hype absente par le manque de communication lié au fait qu'ils n'avaient pas suffisamment d'artistes pour proposer un beau teaser même CGI, et on le sait le besoin pour Embracer de faire des économies, la guillotine est tombée il y a quelques semaines.