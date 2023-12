Tales of Kenzera sera le prochain EA Originals Tales of Kenzera sera le prochain EA Originals

On ne pouvait échapper à au moins un leak pour les Game Awards, et il n'y a même pas de doute à avoir sur le sujet vu l'insider (billbil-kun) qui évoque que le prochain EA Originals sera… Tales of Kenzera. Mais attention, sans aucun rapport avec la franchise de Bandai Namco.



On parle ici d'un jeu d'aventure & platform en 2,5D façon Trine mais totalement solo où le protagoniste pourra alterner avec deux styles de magie. Il s'agira du premier JV de Surgent Studios (une boîte jusque là spécialisée dans le cinéma), prévu le 23 avril 2024 sur PC/PS5/XS à un prix très bas : 17,99€, sur PC du moins.