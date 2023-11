Immortals of Aveum cherche une deuxième chance avec MAJ de contenu et grosse démo

Les effectifs d'Ascendants Studios ont été réduits de moitié mais l'équipe encore en place ne comptait pas tourner trop rapidement la page d'avec une nouvelle MAJ prévue le 16 novembre (gratuite), et même la plus conséquente vue jusqu'à présent pour ce FPS plein de magies :- Améliorations des performances sur PC et consoles- Ajout du mode New Game +- Nouveau mode de difficulté (Grande Magnus, donc très difficile)- De contenu supplémentairePour ce dernier cas, on parle de l'ouverture de multiples portails dans les différentes zones de jeu, offrant autant de nouveaux défis à accomplir et la possibilité de débloquer de l'équipement inédit. Challenge relevé oblige, ce fait n'interviendra que durant les derniers chapitres, et pourra si souhaité être effectué en post-game.Enfin histoire de donner une petite publicité pour ce titre, sachez que :- Une démo débarquera sur Steam d'ici fin novembre.- Le 16 novembre (même jour que l'upgrade donc), une démo spéciale sera proposée sur PlayStation 5 et Xbox Series pour découvrir une partie du jeu (Chapitre 1 & 2) avec transfert de sauvegarde si vous craquez ensuite… ou que vous attendez simplement son arrivée dans l'offre EA Play/Game Pass Ultimate.