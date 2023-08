Xbox : Ubisoft pourrait obtenir les droits d'exploitation Cloud des jeux Activision Blizzard Xbox : Ubisoft pourrait obtenir les droits d'exploitation Cloud des jeux Activision Blizzard

A l'instar de Nintendo qui s'est vu proposer un deal de Call of Duty pour 10 ans sans rien avoir demandé à personne, Ubisoft fait partie de ceux qui ressortent gagnant de l'affaire Activision x Xbox.



Le clan Guillemot peut en effet avoir le sourire quand Microsoft est venu toquer à leur porte pour proposer un contrat inattendu : afin de rassurer le CMA sur leur principale préoccupation (une tentative de domination abusive du marché Cloud Gaming), Ubisoft obtient les droits de diffusion des jeux Activision Blizzard sur l'Ubisoft +, et de manière surprenante.



Car si Microsoft pourra évidemment placer les titres concernés sur son xCloud, chez Ubisoft, c'est la fête :



- Droits d'exploitation sur tous les titres Activision Blizzard sortis jusqu'à présent et pour les 15 prochaines années, et ce jusqu'à la fin des temps.

- Sur tous les territoires hors Union Européenne.

- Ces droits (exclusivement streaming) sont valables pour le marché PC comme consoles.

- Ubisoft devra payer des droits d'exploitation à Microsoft évidemment, mais aura parfaitement la possibilité de louer lui-même les jeux Activision Blizzard chez un autre fournisseur du streaming.

- Tous les supports sont possibles, et pas seulement PC/Xbox : les jeux Activision Blizzard pourront si Ubisoft le souhaite être en streaming sur PlayStation ou une machine Nintendo.



De quoi faire exploser en plein vol l'argument phare du CMA, qui a jusqu'au 18 octobre pour rendre sa décision et mettre fin au feuilleton devenu usant.