Encore en construction, la division mobile de PlayStation Studios perd son boss Encore en construction, la division mobile de PlayStation Studios perd son boss

Nicola Sebastiani n'aura pas le temps de voir le résultat des graines qu'il a semé en douce depuis bientôt deux ans : l'homme à la tête de la division mobile de PlayStation Studios depuis juillet 2021 annonce avoir fait ses valises face à « une nouvelle opportunité » évidemment non divulguée pour le moment (Tencent ? NetEase ?).



Le mobile qui est amené à devenir l'un des nouveaux piliers stratégiques de la marque PlayStation, mais pour l'heure, hormis quelques broutilles, le principal fait d'armes depuis 2 ans reste l'acquisition de Savage Game Studios, actuellement en charge d'un AAA online sur iOS et Android.



Pour info, Sebastiani était auparavant chez Apple (pendant 8 ans) et fut l'un des principaux stratèges dans la mise en place du service Apple Arcade.