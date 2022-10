The Medium sera adapté en série TV

avait une patte esthétique impeccable et des thèmes intéressants. Ce n'était pas suffisant pour en faire un bon jeu, mais il y a du potentiel pour en faire quelque chose sur grand ou petit écran, et c'est probablement pour cela que Bloober Team en annonce une adaptation en série TV, porté par le producteur exécutif deversion Netflix (Tomasz Bagiński) sans que l'on sache encore quel en sera le distributeur (mais apparemment une plate-forme Streaming).Le PDG du studio ne cache pas que l'heure est bien trouvée pour ce genre d'adaptations, prenant l'exemple de, une manière détournée de souhaiter un nouveau boost de ventes même si rien n'est officiellement acté quant à l'avenir de la franchise, la boîte étant déjà bien occupé sur(2023) et le remake de(toujours en rumeur).