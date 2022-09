Splinter Cell Remake : Ubisoft veut une relecture du scénario pour un ''public moderne''

Une offre d'emploi concernanta été repérée par le site US PlayStation Universe, attestant de la volonté pour Ubisoft d'offrir une relecture du scénario, qui gardera l'esprit et les thèmes du jeu d'origine, mais actualisé pour correspondre à un « public moderne ».Reste à savoir de quoi on parle, tant ce genre de propos peut aussi bien signifier une narration plus cinématographique que des modifications sur le scénario pour s'adapter au contexte actuel… ou alors tout simplement davantage « d'inclusivité ».Dans tous les cas, en être encore à chercher un scénariste signifie que le jeu a encore de la marge avant de débouler dans les bacs, lui qui a été annoncé il y a bientôt un an sans nouvelles depuis. Espérons pour les fans que les choses se passent mieux que pour le remake deet ses bientôt deux ans de retard (et dont le chantier a été récupéré cette année par Ubisoft Montréal).