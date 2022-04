Le film Ghost of Tsushima a son scénariste Le film Ghost of Tsushima a son scénariste

Uncharted a été un succès au cinéma, et la série TV The Last of Us continue d'attiser une vive impatience, mais c'est de l'adaptation en film de Ghost of Tsushima dont on va rapidement parler aujourd'hui, juste pour signaler que le scénariste a été trouvé : Takashi Doscher, n'ayant pas pour l'heure un gros CV (Still, Only…) mais l'heure est peut-être venue pour véritablement percer dans le milieu.



L'homme rejoint dans le réalisateur déjà plus connu Chad Stahelski (John Wick) pour ce projet qui viendra rebondir sur le beau succès commercial de Sucker Punch, dont on ignore d'ailleurs le prochain projet (sachez que les mecs recrutent des spécialistes du coop).



Rappelons enfin que chez PlayStation Productions se préparent encore Twisted Metal (par le réalisateur de Cobra Kai) et qu'il y a des rumeurs autour d'une adaptation de Gran Turismo mais aussi une série TV God of War.