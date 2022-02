Tango Gameworks révèle que Ghostwire : Tokyo était de base The Evil Within 3

Petite anecdote du week-end où, peu de temps après la grosse présentation que vous pouvez toujours retrouver ci-dessous, GameSpot s'est entretenu avec l'équipe de développement depour apprendre qu'à la base du chantier, il s'agissait en fait deLe développement a ensuite progressé, et le style de jeu également, en tout cas suffisamment pour que Bethesda fasse le choix d'aller jusqu'au bout en concevant une licence neuve. Décidément loin d'être une première pour les anciens de Capcom : on se souviendra par exemple queétait au départsortira le 25 mars prochain sur PC et PlayStation 5, puis au mieux un an plus tard sur Xbox Series.