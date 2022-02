Animal Crossing : New Horizons devient le plus grand succès de l'histoire au Japon Animal Crossing : New Horizons devient le plus grand succès de l'histoire au Japon

On connaissait la puissance grandissante de la franchise mais personne n'aurait pu s'attendre à ce que Animal Crossing aille aussi loin en terme d'audience au Japon, un peu aidé par le Covid tout de même : déjà dans des hauteurs pas possibles avec 7,16 millions de ventes en boîte, Animal Crossing : New Horizons a également fait près de 3 millions d'unités en dématérialisé, donc officiellement plus de 10 millions de ventes.



Il s'agit du coup du plus gros succès de l'histoire du Japon, dépassant Pokémon Rouge & Vert (8,22 millions) ainsi que Super Mario Bros (6,81 millions), ce dernier ayant été un temps vendu avec la NES pour atteindre ce chiffre.