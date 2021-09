Deadline : Anthony Mackie serait la tête d'affiche pour la série TV Twisted Metal

On ne sait pas encore siva revenir sur PlayStation 5 (ça insiste bien coté rumeurs) mais ce qui est officiel en revanche, c'est qu'une série TV est en préparation du coté de PlayStation Productions avec tout de même le producteur et scénariste de, donc Jonathan Smith, qui viendra nous pondre une adaptation façon « comédie action » où un pauvre homme pas gâté par la vie se verra offrir la chance d'une vie meilleure, du moins à condition de ramener un mystérieux colis d'un point A à un point B, tout le problème étant ce qu'il devra traverser au milieu.Et sachez que selon les sources de Deadline, la tête d'affiche aurait été trouvée en la personne de Anthony Mackie, donc loin d'être un inconnu entre… mais aussi et surtout son rôle du Faucon dans les différents films Marvel. Le nouveau Captain America en gros.On rappelle que le chantier a été présenté en 2019 avant de passer à la vitesse supérieure l'année dernière, sans que l'on connaisse encore la moindre fenêtre de sortie.