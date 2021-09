[LEAK] Gust prépare un Atelier Sophie 2 [LEAK] Gust prépare un Atelier Sophie 2

Le Tokyo Game Show approche et la potentielle annonce du segment Gust lors du « Koei Tecmo Online Special Program » ne risque plus d'être un secret pour personne : l'organisme de classification australien vient de valider un certain Atelier Sophie 2 : The Alchemist of the Mysterious Dream, donc suite de l'épisode sorti en 2015 (PS4, PS3, Vita), suivi deux ans plus tard par une version Steam, puis en avril dernier dans une version DX sur PC, PS4, Switch.



Bref, l'épisode a suffisamment été essoré pour passer à un nouveau chapitre dont on attend maintenant l'annonce officielle, en pariant pour un lancement dans les mois qui suivront.