Battlefield 2042 aura bien le cross-play

C'est désormais l'une des interrogations principales pour ceux qui veulent bénéficier de la plus grande communauté possible et comme de plus en plus,aura bien droit au cross-play entre les différents supports, ou plus précisément entre joueurs PC/PS5/SX d'un coté, et PS4/One de l'autre, la séparation étant obligatoire par la différence de joueurs par partie (128 sur les premières citées, contre 64 sur l'ancienne génération). Évidemment, une option pour séparer les PCistes des consoleux sera au programme, pour d'évidentes raisons coté « jouabilité ».Et si nous ne sommes mis au courant qu'aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'un test technique aurait dû être lancé au début du mois avant d'être reporté à « plus tard cet été » et ne concernant qu'une catégorie précise d'élus sur PC/PS5/SX.Une bêta ouverte sera néanmoins lâchée avant le lancement prévu le 22 octobre, et n'oublions pas que les abonnés EA Play et/ou Game Pass Ultimate pourront y profiter 10h à partir du 15 octobre.