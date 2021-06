The King of Fighters XV s'envole pour 2022 The King of Fighters XV s'envole pour 2022

On ne connaissait pas encore officiellement les supports qui accueilleront The King of Fighters XV et tout juste devait-on se contenter d'un vague « 2021 » comme date de sortie mais même ça, on peut l'effacer : SNK annonce un report de son jeu de baston pour 2022, ce justifiant comme bien d'autres avec les complications de développement dû à la pandémie de Covid-19 qui n'est toujours pas (totalement) derrière nous.



Cela laissera au moins le temps à l'éditeur de continuer à dérouler tranquillement son casting, actuellement composé d'une vingtaine de combattants.