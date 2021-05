Le PDG de SEGA valide pleinement la nouvelle politique multi-supports et sorties mondiales Le PDG de SEGA valide pleinement la nouvelle politique multi-supports et sorties mondiales

Les promesses sont parfois vite oubliées par ceux qui les ont cité mais SEGA a pour le coup tenu parole en annonçant il y a quelques temps vouloir s'orienter à la fois vers du multi-supports, mais également un plus gros travail du coté de la localisation pour satisfaire un maximum de territoires. On l'a notamment remarqué avec Persona 5 Royal (traduit en FR contrairement à la version de base) et bien entendu Yakuza : Like a Dragon, le meilleur restant l'annonce récente de Lost Judgment qui non seulement sera également traduit dans les principales langues, mais bénéficiera en plus d'une sortie mondiale le 24 septembre. On rappellera qu'il en sera de même pour Shin Megami Tensei V, juste qu'il manque la date quoi.



Et le PDG Haruki Satomi est justement revenu auprès de ses actionnaires sur cette nouvelle politique, expliquant que s'il y a évidemment des risques financiers à ce genre de pratique (notamment du coté des traductions), le simple fait de viser large permet de compenser d'éventuelles pertes et selon ses mots, des titres qui se vendaient auparavant à 1 million d'unités peuvent aujourd'hui viser 2 ou 3 millions, à la fois grâce aux promotions beaucoup plus importantes sur la longueur en dématérialisé, mais aussi le PC de plus en plus porteur.



Mieux encore et parce qu'on n'y pense pas toujours, sortir un jeu simultanément partout dans le monde, c'est donc une optimisation drastique des coûts marketing désormais concentrés à des instants clés au lieu de s'étaler dans le temps, parfois sur 2 ans quand les localisations prenaient des plombes.



Bref, vous avez compris à quoi vous attendre pour l'avenir, en espérant que SEGA encaisse suffisamment pour valider ses choix, juste histoire que le peuple n'ait pas à attendre des mois entre la sortie japonaise et européenne d'un futur Persona 6. Au hasard.