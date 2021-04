Resident Evil Village : finalement, la démo ''finale'' restera disponible une semaine Resident Evil Village : finalement, la démo ''finale'' restera disponible une semaine

Comme beaucoup de gens n'ont absolument rien compris à la façon dont fut déployée la démo jouable de Resident Evil Village, Capcom a décidé de revoir les derniers plans concernant la phase finale (celle avec les deux parties regroupées) : au lieu d'être jouable uniquement pendant 24h à partir du 2 mai, elle restera active jusqu'au 10 mai (2h du mat).



On rappelle que tous les supports sont concernés, qu'elle pourra être pré-téléchargée à partir du 30 avril, et que vous n'aurez en revanche que 60 minutes avant l'arrêt définitif, même si chacun sait comment créer plusieurs comptes.



De toute façon, les plus intéressés sont déjà au courant que le 7 mai verra sortir le jeu final, d'ailleurs déjà en fuite si l'on en croit quelques retours sur les réseaux sociaux.