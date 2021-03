Kojima Productions : le directeur artistique Yoji Shinkawa tease une annonce pour ''très bientôt'' Kojima Productions : le directeur artistique Yoji Shinkawa tease une annonce pour ''très bientôt''

Lors d'une petite interview accordée à la chaîne Youtube Al Hub, le directeur artistique Yoji Shinkawa de Kojima Productions a dû faire face à l'inéluctable question : à quand une nouvelle annonce de la part du studio ?



Et l'homme bien connu pour ses la qualité de ses artworks (MGS, ZOE… et Left Alive, dont la cover faisait partie d'une des seules qualités du jeu) donne une bonne dose d'espoir en déclarant que, oui, ils sont bien en train de bosser sur quelque chose et oui, il peut dire que l'annonce est pour « très bientôt ».



Attention néanmoins à ne pas fantasmer sur quelque chose de totalement inédit : n'oubliez pas qu'il y a de nombreuses rumeurs autour d'une « Extended Version » de Death Stranding.