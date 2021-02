En attendant l'annonce de son nouveau projet, Deck13 (The Surge) s'offre un deuxième studio En attendant l'annonce de son nouveau projet, Deck13 (The Surge) s'offre un deuxième studio

La suite de The Surge n'a pas remporté un énorme succès commercial mais les retours critiques poussent Focus Home a apporté davantage de confiance sur l'avenir du studio Deck13 au point de leur accordé l'ouverture d'une nouvelle branche, située cette fois à Montréal.



Si cette dernière œuvrera sur son propre projet quand l'heure sera venue, elle fera pour l'heure ses armes en prêtant main-forte à la base de Francfort actuellement sur son nouveau chantier encore non dévoilé, mais dont l'annonce pourrait bien intervenir dans le courant de l'année puisque l'on nous promet pour « ce titre à fort potentiel » un lancement pour courant 2022.



On tient à rappeler qu'il ne s'agira pas d'un The Surge 3 mais d'une nouvelle licence, et à voir si elle continuera de reposer sur son système Souls-esque désormais dans les habitudes du studio depuis la conception de Lords of the Fallen.