Le Seigneur des Anneaux : Gollum préfère aussi s'envoler pour 2022 Le Seigneur des Anneaux : Gollum préfère aussi s'envoler pour 2022

Et un deuxième ! Après Hogwarts Legacy, c'est au tour du Seigneur des Anneaux : Gollum de ne pas prendre le moindre risque avec Daedalic Entertainment qui nous annonce que cette nouvelle adaptation ne verra pas le jour cette année mais courant 2022, toujours sur PC, PlayStation 5, Xbox Series mais aussi sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.



Pas d'indications hormis la volonté de « répondre aux attentes des fans » et de « tirer partie de la puissance de la nouvelle génération de consoles », même si l'on se doute surtout que comme tant d'autres, la question du manque important de stock pour les dites consoles cette année a dû faire sérieusement pencher la balance.



Qui est le prochain ?