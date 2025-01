Possédant une grande force physique, Sajin Komamura, capitaine de la 7e division, sera capable de projeter d'immenses membres spectraux grâce à l'activation de son Shikai « Rugis », qui présente une force et une puissance d'attaque en adéquation avec leur taille.



Son Bankai "Kokujō Tengen Myō'ō", un samurai géant qui copie les mouvements de Komamura est utilisable en combat pour des dégâts encore plus dévastateur.



Bleach Rebirth of Souls est attendu le 21 mars sur Playstation 4 / 5, Xbox Series et Pc.