Le Capitaine de la Douzième division et directeur du Bureau de Développement Technique se présente. Il pourra envoyer a distance du poison a son adversaire et pourra compter sur l'aide de Nemu pour quelques combo.



En déployant son Bankai Konjiki Ashisogi Jizō , Mayuri pourra aisément attaquer son adversaire avant d'y recourir directement pour l'achever.



Bleach Rebirth of Souls est prévu début 2025 sur consoles et Pc.