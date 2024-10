Renji Abarai, un des lieutenants du Gotei 13 se manifeste enfin. Maîtrisant à la perfection son Zanpakutō Zabimaru, il pourra l'utiliser comme un fouet pour des attaques à distances.



Son Bankai non complet transforme son sabre en serpent géant qui démultiplie les dégâts face à son adversaire.



Bleach Rebirth of Souls est prévu début 2025 sur consoles et Pc.