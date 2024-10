Le roster s'agrandit avec l'arrivée des Arrancars, et plus particulièrement ici avec le 4 ème Espada, Ulquiorra Cifer.



Ulquiorra pourra attaquer à distance grâce à son Cero de couleurs verte et infliger des dégâts au corps à corps avec son sabre. Son Zanpakutō "Murciélago" qui prend la forme d'une chauve-souris lui permettra d'attaquer à coup de javelot de lumière. Sa forme Resurrección lui donnera l'occasion d'en finir avec son adversaire.



Ichigo version Tensa Zangetsu se dévoile aussi, permettant à la fois d'utiliser les capacités du Bankai pour des attaques à distance mais aussi pour des attaques puissante au corps à corps. Ichigo pourra aussi compter sur son mode Hollow pour plus de vitesse. La Hollowfication agit comme une ultime attaque dévastateur.



Bleach Rebirth of Souls est prévu début 2025 sur Ps4 / 5, Xbox Series et Pc.