Vos jeux de la semaine ?
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name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
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creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 08/30/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
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Vos jeux de la semaine ?
Ca joue à Plague Tale Resonance ?
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    posted the 08/30/2026 at 09:02 AM by kevisiano
    comments (12)
    jeanouillz posted the 08/30/2026 at 09:06 AM
    Toujours sur Avatar Frontiers of pandora... Le jeux est long et si on rajoute tous les DLC avec...
    marchand2sable posted the 08/30/2026 at 09:07 AM
    Le PlayStation Blackout sans faire exprès sur pc toute la semaine
    thejoke posted the 08/30/2026 at 09:07 AM
    Saros fini, c'était très bien mais j'ai une petite préférence pour l'ambiance de returnal.
    shinz0 posted the 08/30/2026 at 09:09 AM
    Mixtape, petit rattrapage, j'aime bien
    Denshattack !
    Wonder Boy : The Dragon's Trap, j'ai galéré sur la fin c'est très old school

    PlayStation Blackout rien sur PS5
    pcverso posted the 08/30/2026 at 09:14 AM
    Stalker 2 et zero compagny
    sosky posted the 08/30/2026 at 09:17 AM
    Doom: The Dark Ages après avoir fini Doom 2016 et Eternal.
    Beaucoup plus lourd qu’Eternal qui lui était ultra nerveux (le DLC omg)
    sonilka posted the 08/30/2026 at 09:27 AM
    Rien.
    ratchet posted the 08/30/2026 at 09:28 AM
    Final Fantasy XII étant platine je me suis offert le DLC de Pokopia et je fais un peu de Shiny Hunting sur Perle Scintillante (Reset Crefadet) petite période Pokémon donc.
    yanssou posted the 08/30/2026 at 09:31 AM
    Retour sur Trails in the sky 1st Chapter en ng +
    adamjensen posted the 08/30/2026 at 09:33 AM
    The Sinking City 2
    kirk posted the 08/30/2026 at 09:49 AM
    Mortal Shell 2 Un bon Souls like mais faudra attendre des MàJ. Pleins de petits bugs qui peuvent êtres agaçants à la longue.
    apejy posted the 08/30/2026 at 10:06 AM
    - Final Fantasy XIV (je suis bientôt à Shadowbringers)
    - Denshattack (à petite dose)
    - Splatoon Raiders (je fais le endgame)

    J’ai terminé Resident Evil 2 Remake en VR il y a 2 semaines, c’était une petite claque, du coup j’ai installé le mod RE4 Remake PCVR pour être prêt à y plonger, il sera sur la liste des prochaines semaines probablement
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