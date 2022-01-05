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Dead or Alive 6
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name : Dead or Alive 6
platform : Xbox One
editor : Koei Tecmo
developer : Team Ninja
genre : combat
other versions : PC - PlayStation 4
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/27/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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DOA6LA - Le DLC d'août pour Nyotengu
Actualité
Chaque semaine depuis le lancement de la version Last Round de Dead or Alive 6 (qui est donc la version current gen, avec le hic qu'elle est seulement dématérielle), Koei Tecmo a balancé des DLC exclusives pour la sélection de combattantes, épargnant jusqu'à présent les héros masculins.

Pour la dernière semaine d'août voici donc le nouveau costume DLC "Princesse Tengu" pour Nyotengu. Comment dire... On aime ou pas .




2 mois que Dead or Alive 6: Last Round est disponible, et l'expérience générale est clairement décevante. DOA5 Last Round avait au moins fait l'effort de retravailler ses contenus.




Je n'ai pas parlé des supposés photos volées qualités "téléphones des années 2000" tirées de ce qui serait Dead or Alive 7 car ça a l'air fake mais on verra le temps voulu. Notez ce qui semble être Minato à coté de NiCO, on verra si elle lui ressemble le mois prochain.
    tags : koei tecmo last round dead or alive 6 doa6lr
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    posted the 08/27/2026 at 12:05 PM by masharu
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