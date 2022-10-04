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Vos jeux de la semaine ?
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kevinmccallisterrr
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name :
Vos jeux de la semaine ?
title :
Vos jeux de la semaine ?
screen name :
vosjeuxdelasemaine
url :
http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
official website :
http://
creator :
kevisiano
creation date :
04/10/2022
last update :
08/16/2026
description :
Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
tags :
articles :
220
visites since opening :
817730
subscribers :
3
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1
kevisiano
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lt93
kevinmcca
kevisiano
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Vos jeux de la semaine ?
Le calme avant la tempête
tags :
1
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kevinmccallisterrr
posted the 08/16/2026 at 09:03 AM by
kevisiano
comments (
18
)
kevinmccallisterrr
posted
the 08/16/2026 at 09:06 AM
Cat Mail Co.
Dead in Antares
Kingdom: New Lands
Kingdom Two Crowns (coop)
The Catacombs of Solaris Revisited
biboufett
posted
the 08/16/2026 at 09:09 AM
Arkham City et Splatoon Raiders
shinz0
posted
the 08/16/2026 at 09:09 AM
007 First Light
Denshattack, ce jeu est fou
ouken
posted
the 08/16/2026 at 09:10 AM
Halo bien-sûr avec les mods qui débloque les graphismes encore plus poussé quel baffe !! Un régal en coop et du 007 tuerie total bientôt fini
ratchet
posted
the 08/16/2026 at 09:16 AM
Pokopia et FF12
magneto860
posted
the 08/16/2026 at 09:17 AM
Ça fait deux semaines.
Semaine précédente :
Split Fiction (platine et pépite)
Road96 Mile 0 (100%, à nouveau de belles musiques)
Cette semaine :
Life is Strange (à l'épisode 2, bof pour l'instant)
Final Fantasy 16 (5 heures de "jeu", c'est un film en fait ?)
zekk
posted
the 08/16/2026 at 09:17 AM
007 et Vision of mana
fan2jeux
posted
the 08/16/2026 at 09:42 AM
The incident of the galley house, il est excellent ce jeu
apejy
posted
the 08/16/2026 at 09:50 AM
- Splatoon Raiders
- Donkey Kong Country Returns
- Final Fantasy XIV (PC)
- Resident Evil 2 Remake (VR)
vers0
posted
the 08/16/2026 at 09:57 AM
Astrobot
ziggourat
posted
the 08/16/2026 at 10:02 AM
J'ai terminé Elliot avec beaucoup de difficulté, la dernière partie est usante d'allers et retours. Dommage c'est la partie la plus intéressante niveau histoire. C'est pas le meilleur de la Team Asano, gameplay sympa, mais peu de variété et beaucoup de redit, bref, déception pour moi
Sinon FFXIV sur Switch 2 et j'ai commencé Lies of P sur Switch 2 également
battossai
posted
the 08/16/2026 at 10:14 AM
Sundered un mélange de rogue like et metroidvania.
Le système de hordes du jeu est frustrant, les premières heures tu t'en prend plein la tronche et une fois monté en niveau ça devient anecdotique bref un très mauvais système.
L'arbre de compétences et les talents ne permettent pas vraiment de build variés.
Bref pas un souvenir impérissable.
J'ai profité d'une promo Leclerc pour choper Spiderman 2 et ça reste très classique dans la veine du premier.
jenicris
posted
the 08/16/2026 at 10:27 AM
God of War 2
Cyberpunk
Pragmata
cyr
posted
the 08/16/2026 at 10:30 AM
Skyrim
Disney dreamlight valley
Principalement en ce moment.
naoshige11
posted
the 08/16/2026 at 10:32 AM
J'ai commencé
Beast of Reincarnation
et je trouve que c'est vraiment bien.
Sinon j'ai reroll un nième perso sur
Elden Ring
, jeu sur lequel j'ai pas loin de 400h maintenant.
walterwhite
posted
the 08/16/2026 at 10:47 AM
Pragmata
Dead Island 2
roivas
posted
the 08/16/2026 at 11:20 AM
Sur PC:
- Terminé Clair Obscure, un jeu que je vais vite oublier.
- Doom Dark Age, fini le scénario principal, je m'attaque au DLC, bonne surprise ce jeu.
- Toujours sur Starfield (la fin approche pour ce 3eme run) & Baldur's Gate 3 je viens d'arriver à l'acte 3.
- Deadlock mais j'ai vraiment du mal ^^;
- Commencé le DLC de The Alters.
Sur Switch 2: Xenoblade Chronicles, assez déçu de cette version Switch 2, autant Xeno X était impeccable, autant Xeno 1 est bourré de drop de FPS, incompréhensible qd Xeno X tenait parfaitement son 60 fps. Du coup ca me fait un peu peur pour Xeno 2 ...
badeuh
posted
the 08/16/2026 at 01:51 PM
Cyberpunk 2077
Assassins Creed 2
Tetris99
FF7 1
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Denshattack, ce jeu est fou
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- Donkey Kong Country Returns
- Final Fantasy XIV (PC)
- Resident Evil 2 Remake (VR)
Sinon FFXIV sur Switch 2 et j'ai commencé Lies of P sur Switch 2 également
Le système de hordes du jeu est frustrant, les premières heures tu t'en prend plein la tronche et une fois monté en niveau ça devient anecdotique bref un très mauvais système.
L'arbre de compétences et les talents ne permettent pas vraiment de build variés.
Bref pas un souvenir impérissable.
J'ai profité d'une promo Leclerc pour choper Spiderman 2 et ça reste très classique dans la veine du premier.
Cyberpunk
Pragmata
Disney dreamlight valley
Principalement en ce moment.
Sinon j'ai reroll un nième perso sur Elden Ring, jeu sur lequel j'ai pas loin de 400h maintenant.
Dead Island 2
- Terminé Clair Obscure, un jeu que je vais vite oublier.
- Doom Dark Age, fini le scénario principal, je m'attaque au DLC, bonne surprise ce jeu.
- Toujours sur Starfield (la fin approche pour ce 3eme run) & Baldur's Gate 3 je viens d'arriver à l'acte 3.
- Deadlock mais j'ai vraiment du mal ^^;
- Commencé le DLC de The Alters.
Sur Switch 2: Xenoblade Chronicles, assez déçu de cette version Switch 2, autant Xeno X était impeccable, autant Xeno 1 est bourré de drop de FPS, incompréhensible qd Xeno X tenait parfaitement son 60 fps. Du coup ca me fait un peu peur pour Xeno 2 ...
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