Vos jeux de la semaine ?
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Vos jeux de la semaine ?
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name : Vos jeux de la semaine ?
title : Vos jeux de la semaine ?
screen name : vosjeuxdelasemaine
url : http://www.gamekyo.com/group/vosjeuxdelasemaine
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creator : kevisiano
creation date : 04/10/2022
last update : 08/16/2026
description : Création d'un groupe "Jeux de la semaine" au lieu de polluer mon profil ^^
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Vos jeux de la semaine ?
Le calme avant la tempête
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    kevinmccallisterrr
    posted the 08/16/2026 at 09:03 AM by kevisiano
    comments (18)
    kevinmccallisterrr posted the 08/16/2026 at 09:06 AM
    Cat Mail Co.
    Dead in Antares
    Kingdom: New Lands
    Kingdom Two Crowns (coop)
    The Catacombs of Solaris Revisited
    biboufett posted the 08/16/2026 at 09:09 AM
    Arkham City et Splatoon Raiders
    shinz0 posted the 08/16/2026 at 09:09 AM
    007 First Light
    Denshattack, ce jeu est fou
    ouken posted the 08/16/2026 at 09:10 AM
    Halo bien-sûr avec les mods qui débloque les graphismes encore plus poussé quel baffe !! Un régal en coop et du 007 tuerie total bientôt fini
    ratchet posted the 08/16/2026 at 09:16 AM
    Pokopia et FF12
    magneto860 posted the 08/16/2026 at 09:17 AM
    Ça fait deux semaines.

    Semaine précédente :
    Split Fiction (platine et pépite)
    Road96 Mile 0 (100%, à nouveau de belles musiques)

    Cette semaine :
    Life is Strange (à l'épisode 2, bof pour l'instant)
    Final Fantasy 16 (5 heures de "jeu", c'est un film en fait ?)
    zekk posted the 08/16/2026 at 09:17 AM
    007 et Vision of mana
    fan2jeux posted the 08/16/2026 at 09:42 AM
    The incident of the galley house, il est excellent ce jeu
    apejy posted the 08/16/2026 at 09:50 AM
    - Splatoon Raiders
    - Donkey Kong Country Returns
    - Final Fantasy XIV (PC)
    - Resident Evil 2 Remake (VR)
    vers0 posted the 08/16/2026 at 09:57 AM
    Astrobot
    ziggourat posted the 08/16/2026 at 10:02 AM
    J'ai terminé Elliot avec beaucoup de difficulté, la dernière partie est usante d'allers et retours. Dommage c'est la partie la plus intéressante niveau histoire. C'est pas le meilleur de la Team Asano, gameplay sympa, mais peu de variété et beaucoup de redit, bref, déception pour moi

    Sinon FFXIV sur Switch 2 et j'ai commencé Lies of P sur Switch 2 également
    battossai posted the 08/16/2026 at 10:14 AM
    Sundered un mélange de rogue like et metroidvania.
    Le système de hordes du jeu est frustrant, les premières heures tu t'en prend plein la tronche et une fois monté en niveau ça devient anecdotique bref un très mauvais système.

    L'arbre de compétences et les talents ne permettent pas vraiment de build variés.

    Bref pas un souvenir impérissable.

    J'ai profité d'une promo Leclerc pour choper Spiderman 2 et ça reste très classique dans la veine du premier.
    jenicris posted the 08/16/2026 at 10:27 AM
    God of War 2
    Cyberpunk
    Pragmata
    cyr posted the 08/16/2026 at 10:30 AM
    Skyrim
    Disney dreamlight valley
    Principalement en ce moment.
    naoshige11 posted the 08/16/2026 at 10:32 AM
    J'ai commencé Beast of Reincarnation et je trouve que c'est vraiment bien.
    Sinon j'ai reroll un nième perso sur Elden Ring, jeu sur lequel j'ai pas loin de 400h maintenant.
    walterwhite posted the 08/16/2026 at 10:47 AM
    Pragmata
    Dead Island 2
    roivas posted the 08/16/2026 at 11:20 AM
    Sur PC:
    - Terminé Clair Obscure, un jeu que je vais vite oublier.
    - Doom Dark Age, fini le scénario principal, je m'attaque au DLC, bonne surprise ce jeu.
    - Toujours sur Starfield (la fin approche pour ce 3eme run) & Baldur's Gate 3 je viens d'arriver à l'acte 3.
    - Deadlock mais j'ai vraiment du mal ^^;
    - Commencé le DLC de The Alters.

    Sur Switch 2: Xenoblade Chronicles, assez déçu de cette version Switch 2, autant Xeno X était impeccable, autant Xeno 1 est bourré de drop de FPS, incompréhensible qd Xeno X tenait parfaitement son 60 fps. Du coup ca me fait un peu peur pour Xeno 2 ...
    badeuh posted the 08/16/2026 at 01:51 PM
    Cyberpunk 2077
    Assassins Creed 2
    Tetris99
    FF7 1
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